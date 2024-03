Bougeons ensemble! Stade Hélitas Caen, mardi 16 avril 2024.

Bougeons ensemble! 10ème édition du Printemps des CLIC – Edition exceptionnelle. Les CLIC invitent les séniors du Calvados à partager une journée d’olympiades afin de les sensibiliser aux bienfaits du sport. Mardi 16 avril, 10h00 Stade Hélitas Inscription auprès de votre CLIC

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Le temps d’une journée le Département, labellisé Terre de Jeux 2024, propose, aux côtés de ses partenaires, de faire découvrir, à tous les seniors du Calvados, la richesse des activités physiques et sportives et de sensibiliser à leur pratique. Dans un lieu unique, au cœur de Caen, autour d’ateliers sportifs et d’un village des jeux, ce printemps des CLIC sera dynamique et convivial.

Cette édition anniversaire sera animée par le talentueux speaker, Pierre SALZMANN-CROCHET, animateur emblématique sur le territoire et parrainée par Alain PICHON, ancien triple champion du monde et d’Europe de tennis de table paralympique.

La participation à la journée « Bougeons ensemble » se fait uniquement sur inscription préalable auprès de son CLIC de résidence.

Au programme, des challenges sportifs autour de 7 pôles :

– Sports collectifs

– Sports de raquette

– Sports de combats

– Sports de nature et mobilités

– Sports artistiques et athlétiques

– Parasports

– Village des jeux

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, un départ en bus est proposé gratuitement sur certains territoires (demande à réaliser auprès du CLIC lors de l’inscription).

Le midi, une pause sera largement méritée durant laquelle chacun est invité à apporter son repas !

Déroulé de la journée

10h00 : lancement de la journée

10h30 : début des ateliers sportifs

12h30 : déjeuner convivial

14h00 : reprise des ateliers sportifs

16h30 : clôture des jeux et temps de convivialité

Stade Hélitas Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.50.22.40.20 »}, {« type »: « email », « value »: « cliccaencouronne@calvados.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.14.47.55.30 »}, {« type »: « email », « value »: « cliccaenouest@calvados.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.51.10.72 »}, {« type »: « email », « value »: « clicbessin@calvados.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.14.47.52.80 »}, {« type »: « email », « value »: « clicbocage@calvados.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.41.41.91 »}, {« type »: « email », « value »: « clicdefalaise@calvados.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.14.47.54.20 »}, {« type »: « email », « value »: « clicpaysdaugesud@calvados.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.65.38.71 »}, {« type »: « email », « value »: « clicpaysdaugenord@calvados.fr »}]

séniors activité physique