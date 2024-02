Bouge-toi ! Drusenheim, samedi 7 septembre 2024.

Bouge-toi ! Drusenheim Bas-Rhin

Forum des associations et de la citoyenneté. Les associations sportives, culturelles et de loisirs font leur rentrée et présentent leurs activités. Découverte, initiation et inscription sont au programme. Stands de prévention routière, contre les addictions, informations sur la sécurité, démonstration des gestes qui sauvent, etc. Pour les enfants, grand tirage au sort avec de nombreux lots à gagner. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-09-07 14:00:00

fin : 2024-09-07 19:00:00

Centre ville

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est denisehoch@drusenheim.fr

