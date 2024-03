Bouclage ! in Situ. Auxerre, mardi 9 avril 2024.

Bouclage ! in Situ. Auxerre Yonne

Avez-vous déjà assisté au bouclage d’un journal ? Cette soirée, c’est “de l’actualité qui se congèle en histoire” ! Avec Yves Javault, Nicolas Delarbre, Ludovic Féménias et Jean-Marie Tremblay.

Petite restauration possible planches apéritives et desserts

in Situ. pourra exceptionnellement être ouvert plus tard ce mardi-là.

Réservation conseillée

Libre participation

Tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-09

in Situ. 28 Rue du Pont

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté insitu.auxerre@gmail.com

L’événement Bouclage ! Auxerre a été mis à jour le 2024-03-20 par COORDINATION YONNE