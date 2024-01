Aquaterra Trail Swimrun Rando Bort-les-Orgues, samedi 13 juillet 2024.

Aquaterra Trail Swimrun Rando Bort-les-Orgues Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13

Rendez-vous pour la 13ème édition, avec pour fil rouge la retenue du barrage de Bort les Orgues et la rivière Dordogne.

Un barrage et un lac gigantesques, un château romantique au milieu des eaux, des orgues basaltiques démesurées et des panoramas à couper le souffle… L’Aquaterra vous en met plein la vue !

Au programme en 2024 : 5 trails, 3 randonnées et 3 swimrun.

Nouveauté cette année, on « tourne » autour du lac EDF de Bort les Orgues dans l’autre sens…

Place Marmontel

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine inscriptions.aquaterra@gmail.com



