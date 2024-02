«Bordure(s)» de Kelig Hayel Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire, jeudi 4 avril 2024.

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-22T10:00:00+02:00 – 2024-06-22T17:30:00+02:00

Les propositions artistiques de Kelig Hayel sont protéiformes, dessins, livres et installation in situ. Elles s’articulent autour d’un axe majeur, une écriture dessinée, représentation sensible d’un territoire, pensé comme un système de relations articulant deux composantes, la mémoire et le paysage.

Mot de l’artiste :

« Je pars des lieux de ma mémoire, espace ou le présent enferme distinctement l’image sans cesse grandissante du passé. Deux moments se contractent l’un dans l’autre, puisque l’un n’a pas encore disparu quand l’autre paraît. Le présent qui dure se divise à chaque instant en deux directions, l’une orientée et dilatée vers le passé, l’autre se contractant vers l’avenir. Le paysage dont je fais le récit, prend essence dans cet espace d’abstraction. Le paysage est une portion de la nature transformée en image à regarder ou à réfléchir. Chacun le regarde avec sa sensibilité à travers le filtre de son histoire personnelle et sa culture. Les paysages font résonances à un vécu et leur évocation active des sensations, des souvenirs qui rendent visibles et sensibles des espaces comme s’ils étaient présents tout en étant révolus. Chaque proposition artistique est à la fois même et différente, et c’est dans ce maigre interstice que la répétition, dans le motif, la matrice, l’empreinte et le fil, permet de figurer le paysage. Le travail joue sur un enchevêtrement d’interprétations possibles toutes renforcées par leur cohabitation. »

Maison Julien Gracq 1 rue du grenier à sel, Saint-Florent-le-Vieil, 49410 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 19 73 55 »}]

