Bordeaux nous envoie balader Dans la métropole Bordeaux

Bordeaux nous envoie balader Du 20 au 28 avril, l’Office de Tourisme de Bordeaux et ses partenaires proposent 600 places pour des visites-découvertes de Bordeaux et sa Métropole au prix de 5€, pour un moment d’évasion 100% local. 20 – 28 avril Dans la métropole 5€ – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

Un programme riche et surprenant : insolites, ludiques ou plus classiques ; à pied ou à vélo… la vingtaine de thématiques proposées reflète une diversité étonnante qui prouve qu’il y a mille manières de découvrir la métropole, aussi belles que surprenantes. 21 guides professionnels passionnés et passionnants auront à cœur de dévoiler les secrets du patrimoine bordelais aux habitants et visiteurs, et les inviter à porter un autre regard sur le territoire. Des visites qui satisferont toutes les curiosités.

Dans la métropole Bordeaux Métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiter-bordeaux.com/fr/bordeaux-nous-envoie-balader?subid=Agenda-BNEB »}]

