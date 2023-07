Fête de la musique Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Fête de la musique Bordeaux Bordeaux, 21 juin 2024, Bordeaux. Fête de la musique Vendredi 21 juin 2024, 17h00 Bordeaux Concert de musique chorale Georges Gershwin, Porgy and Bess (extraits) Leonard Bernstein, West Side Story (extraits) Giuseppe Verdi, Traviata (extraits) Georges Bizet, Carmen (extraits) En partenariat avec le CHU de Bordeaux S’y rendre : Jardin de l’Hôpital Saint-André, Bordeaux En savoir plus Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

