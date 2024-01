Ton atelier d’infos pour bouger à l’étranger ! Bordeaux Bordeaux, 24 avril 2024, Bordeaux.

Ton atelier d’infos pour bouger à l’étranger ! Mercredi 24 avril 2024, 16h00 Bordeaux Gratuit sans inscription

Tu as envie de faire un break, découvrir une autre culture, t’engager, t’ouvrir au monde ? C’est peut-être le moment de bouger à l’étranger !

Volontariat, stage, job, études, vacances…il existe forcément un dispositif qui te fera partir ! On te donne toutes les infos dans cet atelier gratuit organisé par So Mobilité, Info Jeunes Bordeaux et Europe Direct Bordeaux Gironde.

RDV le 24 avril 2024 de 16h00 à 17h30 à Info Jeunes Bordeaux !

Gratuit sans inscription.

L’événement est cofinancé par l’Union européenne.

