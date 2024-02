Booder is back Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau, samedi 25 mai 2024.

Booder is back Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Booder revient à ses premiers amours le one man show, pour notre plus grand plaisir..

Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, Booder vous donne son ressenti de la vie dans cette société de « beaux gosses ». Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe…. 24 24 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Booder is back Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2024-02-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)