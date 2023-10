Visites aux Flambeaux BONNEMAZON Bonnemazon, 26 avril 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Visites aux flambeaux

Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur des flambeaux et vivez la soirée d’un moine à l’Escaladieu..

2024-04-26 20:45:00

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Torchlight tours

Visit the abbey by night, by torchlight, and experience the evening of a monk at the Escaladieu.

Visitas con antorchas

Visite la abadía de noche, a la luz de las antorchas, y viva la noche de un monje en el Escaladieu.

Besichtigungen bei Fackelschein

Durchstreifen Sie die Abtei bei Nacht im Fackelschein und erleben Sie den Abend eines Mönchs in L’Escaladieu.

