Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Par Le Collectif Décomposé

Conception, mise en scène et jeu : Éric Durand

Musique : Vianney Oudart

Harry, voyage en arithmétique, un spectacle ludique, visuel, mêlant jeu dansé et poésie, propose la rencontre entre Harry et un musicien. Va alors naître un joyeux concert où chaque mouvement va se transformer en musique, où chaque enchaînement de mouvement va construire une œuvre musicale. Dans un espace de jeu limité à un seul damier sur lequel l’interprète évolue, le pianiste, à ses côtés, habille l’univers chorégraphique d’une partition musicale riche et variée.

Le Collectif Décomposé est soutenu par la Région Occitanie, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, la DRAC Occitanie et FDVA Occitanie..

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

By Le Collectif Décomposé

Conceived, directed and performed by Éric Durand

Music: Vianney Oudart

Harry, voyage en arithmétique, a playful, visual show combining dance and poetry, brings together Harry and a musician. The result is a joyous concert in which every movement is transformed into music, and every sequence of movements builds a musical work. In a performance space limited to a single checkerboard on which the performer moves, the pianist, at his side, dresses the choreographic universe with a rich and varied musical score.

Collectif Décomposé is supported by the Région Occitanie, Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, DRAC Occitanie and FDVA Occitanie.

Por Le Collectif Décomposé

Diseño, dirección e interpretación: Éric Durand

Música: Vianney Oudart

Harry, voyage en arithmétique, un espectáculo lúdico y visual que combina danza y poesía, reúne a Harry y a un músico. El resultado es un concierto alegre en el que cada movimiento se transforma en música, y cada secuencia de movimientos construye una obra musical. En un espacio escénico limitado a un único damero sobre el que se mueve el intérprete, el pianista a su lado añade al universo coreográfico una partitura musical rica y variada.

Collectif Décomposé cuenta con el apoyo de la Région Occitanie, el Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, la DRAC Occitanie y la FDVA Occitanie.

Von Le Collectif Décomposé

Konzept, Regie und Spiel: Éric Durand

Musik: Vianney Oudart

Harry, voyage en arithmétique, ein spielerisches, visuelles Spektakel, das Tanz und Poesie miteinander verbindet, schlägt die Begegnung zwischen Harry und einem Musiker vor. Es entsteht ein fröhliches Konzert, in dem sich jede Bewegung in Musik verwandelt, in dem jede Bewegungsabfolge ein musikalisches Werk darstellt. In einem Spielraum, der auf ein einziges Schachbrettmuster beschränkt ist, auf dem sich der Darsteller bewegt, kleidet der Pianist an seiner Seite das choreografische Universum in eine reiche und vielfältige musikalische Partitur.

Das Collectif Décomposé wird von der Region Okzitanien, dem Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, der DRAC Okzitanien und dem FDVA Okzitanien unterstützt.

