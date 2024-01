SANDRINE SARROCHE BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY Annecy, mercredi 29 mai 2024.

Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris.En mêlant sketchs, stand-up et chansons elle nous livre sa vision chic et choc de la vie.Tout y passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo.C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.Auteur : Sandrine Sarroche, Cyrille Thouvenin, Stéphane GuérinArtiste : Sandrine SarrocheMusiques originales : François BerheimMise en scène : Eric ThéobaldEXTRAITS PRESSE Humour caustique et regard acéré M6 Une perle rare de l’humour France Bleu Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir Paris Première Très très drôle Telematin Elle joue dans la catégorie des grandes Le Figaro

Tarif : 40.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:30

