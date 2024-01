LA YEGROS BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc, dimanche 21 avril 2024.

La Yegros sortira en mars 2024 son quatrième album, qu’elle vient présenter à Bonjour Minuit. Il est ouvert à tous les vents : on y entend une guitare funk autant que des flûtes andines, la mélancolie du bandonéon et le roulement des tambours, et toujours des boucles house ou electro-cumbia.Ouverture des portes à 20h30, début du concert à 21h.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

BONJOUR MINUIT PLACE NINA SIMONE 22000 Saint-Brieuc 22