Bon plan pour grands-parents ! Musée des écoles Lille

Bon plan pour grands-parents ! Que faire en ce début de vacances ? Grands-parents et petits enfants, venez donc à l’école le mardi 23 avril. Les autres musées sont fermés. Mardi 23 avril, 14h00 Musée des écoles Sur inscription au 06 64 44 53 02

* C’est quoi ? => Animation inter-générations au Musée des écoles.

* Que ferez-vous avec les enfants ou petits-enfants au début des vacances d’hiver ? Emmenez-les à l’école ! Si, si, ce n’est pas n’importe quelle école, c’est celle de votre enfance, dans un formidable musée. Le Maître d’école vous expliquera tout.

* N’hésitez pas, au Musée des écoles vous verrez une expo consacrée aux enfants vus par 2 illustrateurs célèbres : Francisque Poulbot et Benjamin Rabier.

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

* C’est quand ? => le mardi 23/04, de 14H à 16H15.

* C’est où ? => 2, rue Frédéric Mottez, à Lille. (M° Mairie de Lille ou Gd Palais)

* C’est pour qui ? => Les GRANDS-PARENTS et leurs PETITS-ENFANTS (6 ans et plus, les parents aussi)

* C’est combien ? => 4,00 € par personne / 2,00 € par enfant (pas de lecteur de carte bleue)

* Comment s’inscrire ? => Réservation au 06 64 44 53 02 (car places limitées)

Musée des écoles 2, rue Frédéric Mottez 59000 LILLE

