Boléro Théâtre du Square Loos, dimanche 21 avril 2024.

Boléro La vie du compositeur français, Maurice Ravel, et particulièrement de la création du Boléro en 1928, œuvre qui lui apporta la consécration internationale. Dimanche 21 avril, 16h00 Théâtre du Square 4,80/3,80

Début : 2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Théâtre du Square square Monnet 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France

