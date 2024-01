BOLERO Narbonne, mercredi 5 février 2025.

BOLERO Narbonne Aude

Hommage à Maurice Ravel, un spectacle dont la chorégraphie, la mise en scène, le libretto et les décors ont été entièrement imaginés par notre équipe artistique. Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, le Boléro de Maurice Ravel est l’une des œuvres françaises les plus reconnues au monde.

74 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-05 20:00:00

fin : 2025-02-05



L’événement BOLERO Narbonne a été mis à jour le 2024-01-23 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi