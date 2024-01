Grande Chasse aux œufs Bois du Pouliguen Le pouliguen, lundi 1 avril 2024.

La traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen se déroulera le lundi 1er avril de 10h00 à 11h30.

En partenariat avec la Ville du Pouliguen et l’Office Municipal de la Culture.

Informations à venir très prochainement.

Bois du Pouliguen Rue Aristide Briand 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE LOISIRS