BODEGA Rock School Barbey Bordeaux, jeudi 3 octobre 2024.

BODEGA Bodega en concert à la Rock School Barbey ! Jeudi 3 octobre, 20h30 Rock School Barbey 18€ en prévente, 22€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-03T20:30:00+02:00 – 2024-10-03T23:30:00+02:00

Fin : 2024-10-03T20:30:00+02:00 – 2024-10-03T23:30:00+02:00

Parfois, il est nécessaire de faire un retour en arrière pour avancer. C’est précisément ce que fait le groupe BODEGA sur son nouvel album, en esquissant un avenir nouveau à partir des fragments de son passé, empreints de fuzz et de critique consumériste. Sur ce « Our Brand » rebooté, les chansons d’antan sont remises au goût du jour grâce à des arrangements fortement remaniés qui soulignent à quel point leur musicalité s’est développée. Le groupe à l’énergie scénique scintillante, loué pour ses combinaisons de rythmes discordants et de paroles politico-littéraires, nous expose une galerie de sous-genres de l’indie rock, entre dance-punk, shoegaze, rock slacker et rock psyché, le tout suscitant, comme toujours, une véritable curiosité intellectuelle.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/C5ecec50ed8a »}]

rock indie rock