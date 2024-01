BOB ET MOI ALEXANDRE VIRAPIN / LE BUREAU DES PAROLES salle socioculturelle Meslay-du-Maine, jeudi 11 avril 2024.

BOB ET MOI ALEXANDRE VIRAPIN / LE BUREAU DES PAROLES salle socioculturelle Meslay-du-Maine Mayenne

Découvrez le spectacle de théâtre « Bob et moi » par le comédien Alexandre Virapin !

Une nuit d’insomnie, un enfant en prise avec ses doutes et ses angoisses découvre… Bob Marley. Un seul en scène

brillant ! Une révélation qui va changer sa vie. Bob et moi offre un captivant voyage de Kingston à Miami, en passant par l’Europe et l’Afrique, à la découverte des facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari.

Durant cette nuit, nous découvrons l’histoire de Bob, ce génie de la musique dont la renommée a dépassé les frontières de sa petite île natale, la Jamaïque, pour s’étendre au reste du monde. Du Bronx à Soweto, son message universel parlait alors à tous les opprimés et les laissés-pour-compte.

Le talent de narration d’Alexandre Virapin suffit à nous faire voyager et à nous faire passer instantanément d’une chambre d’enfant de 11 ans au ghetto de Jamaïque ou en plein concert devant 80 000 personnes en transe devant le Dieu du reggae.

Le bruit du OFF

A partir de 12 ans

Durée 60 min

séance scolaire

Bord de scène avec le comédien à l’issue de la représentation scolaire.

Pour toute demande d’inscription de votre classe au spectacle (14h), contactez l.gendry@paysmeslaygrez.fr. EUR.

salle socioculturelle 6 Place de la Poste

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire l.gendry@paysmeslaygrez.fr.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11 21:30:00



L’événement BOB ET MOI ALEXANDRE VIRAPIN / LE BUREAU DES PAROLES Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2024-01-25 par eSPRIT Pays de la Loire