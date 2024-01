Avec la Halle aux Grains de Blois « L’Ange Esméralda » Blois, jeudi 11 avril 2024.

Avec la Halle aux Grains de Blois « L’Ange Esméralda » Blois Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-04-11

fin : 2024-04-11

L’amour et la compassion d’un auteur pour son Amérique et ses populations multiraciales et multiculturelles. L’Ange Esméralda est une nouvelle de Don DeLillo faisant écho à son roman-fleuve majeur Outremonde.

L’amour et la compassion d’un auteur pour son Amérique et ses populations multiraciales et multiculturelles. L’Ange Esméralda est une nouvelle de Don DeLillo faisant écho à son roman-fleuve majeur Outremonde. Grand passionné de son œuvre à laquelle il s’est attaché à donner une réalité scénique depuis des années (L’Homme qui tombe), Simon Mauclair et son équipe nous emmènent dans le quartier natal de l’auteur, le Bronx, au travers de la quête de deux sœurs religieuses pour retrouver une orpheline. En mêlant Le Livre de la jungle et Notre-Dame de Paris au cœur d’une violente histoire populaire, Don DeLillo révèle en quelques pages l’une des histoires les plus bouleversantes de toute son œuvre.

.

Théâtre Nicolas Peskine

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



L’événement Avec la Halle aux Grains de Blois « L’Ange Esméralda » Blois a été mis à jour le 2024-01-18 par ADT41