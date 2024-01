Avec la Halle aux Grains de Blois « Grand Duc » Blois, mardi 2 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-04-02

fin : 2024-04-03

Une enquête nocturne au charme vénéneux digne d’un roman de Simenon.C’est un texte sourd et précis que livre Alexandre Horréard, porté avec incandescence à la scène par Laurent Charpentier. Un homme est mort, un couteau planté dans le cœur. L’enquête de police se développe avec une série d’entretiens de personnages et, peu à peu, un monde se révèle, celui d’un enchevêtrement de solitudes et de liens brisés, à l’image de ce Grand-Duc qui hante. Les indices de l’enquête de cette subtile mise en scène s’accumulent, un emboîtement de plans révélant peu à peu la détresse des personnages de cette histoire.

Théâtre Nicolas Peskine

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



