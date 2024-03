Bischwiller on Air- Spectacle La tente d’Edgar Bischwiller, mercredi 24 juillet 2024.

Spectacle familiale mêlant humour, magie et théâtre.

Une tente à roulettes venue d’ailleurs… Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque.

Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous !

Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entre-sort et vous extorque un moment d’attention contre un détour de magie dans son manège burlesque.

Ce spectacle gratuit pour toute la famille dès 5 ans est proposé par la Compagnie la Trappe à Ressorts. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 18:30:00

fin : 2024-07-24 19:30:00

1-9 Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

