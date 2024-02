Bischwiller On Air Concert de Thomas Schoeffler et The Rusty Rifles Bischwiller, samedi 20 juillet 2024.

Dans le cadre du festival d’été « Bischwiller On Air », venez écouter le concert de Thomas Schoeffler Jr et The Rusty Rifles.

Dans le cadre de son festival d’été Bischwiller On Air, la Ville de Bischwiller vous offre un concert en présence de Thomas Scheoffler et The Rusty Rifles, pour un maximum de musique rock.

Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à la présence d’un foodtruck « Le Truck de Schotz » et « 50 nuances de glaces ».

Concert gratuit. EUR.

Début : 2024-07-20 20:00:00

fin : 2024-07-20 23:00:00

1-9 Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

