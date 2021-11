Birgit Kabarett Théâtre de Chatillon, 17 avril 2022, Châtillon.

Birgit Kabarett

Théâtre de Chatillon, le dimanche 17 avril 2022 à 16:00

Depuis le début de notre collaboration et la fondation du Birgit Ensemble, la musique occupe une place à part entière dans la dramaturgie de nos spectacles, qui sont par nature polymorphes, polyphoniques et pluridisciplinaires. Par ailleurs, la forme du cabaret nous séduit par la proximité et la convivialité qu’elle induit dans le rapport aux spectateurs. Attablés par petits groupes au plus près des artistes, les spectateurs assistent à un cabaret politique. Emmenée par quatre chanteuses et comédiennes, cette forme musicale aux compositions originales s’ajuste, à chaque nouveau rendez-vous, au gré de l’actualité française et européenne. Dans la droite lignée de l’école brechtienne, chansons et saynètes évoluent dans le registre de la satire pour mieux croquer les personnages politiques européens. Ainsi, Angela Merkel s’invitera peut-être à la table d’un spectateur, à moins que ce ne soit Ursula von der Leyen. Tandis qu’un peu plus loin, on entendra Xavier Bertrand chanter les louanges de Charles de Gaulle au congrès de la droite…

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot

Théâtre de Chatillon 3 Rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T17:30:00