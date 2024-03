Biodiversité du joli bois des Amazones #CPASLOINENTRAIN Gare SNCF Les Essarts-le-Roi, France Les Essarts-le-Roi, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi 19 avril, 16h00 Gare SNCF Les Essarts-le-Roi, France

Au cours d’une balade au rythme contemplatif, nous chercherons des traces de vie et de passage des habitants du bois des amazones : mammifères, oiseaux mais aussi insectes. Ce sera l’occasion d’évoquer leurs habitudes et différents modes de vie. Peut être pourrons nous observer le pic épeiche, la buse ou suivre la piste du chevreuil ? Les espèces botaniques présentes, nous amènerons à parler cuisine ou liens étroits entre végétal et animal.

Accès en Transilien de la gare Les Essarts Le Roi./Ligne N

Durée : 3h00

Activité organisée par Catherine – Animatrice/Guide Naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-decouverte-de-la-biodiversite-du-bois-des-amazones

