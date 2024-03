Biodiversité dans le Bois des Gaules 78720 La Celle-les-Bordes, France La Celle-les-Bordes, dimanche 7 juillet 2024.

Biodiversité dans le Bois des Gaules Découverte d’un Espace Naturel Sensible et des êtres vivants qui l’habitent. Dimanche 7 juillet, 16h30 78720 La Celle-les-Bordes, France Tarifs : Participation libre sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T16:30:00+02:00 – 2024-07-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-07T16:30:00+02:00 – 2024-07-07T19:00:00+02:00

Nous débuterons la sortie au départ du parking du cimetière, non loin du château de La-Celle-Les-Bordes, qui abrite une collection de quelque 2 400 bois de cerfs pris par l’équipage de la Duchesse d’Uzès, artiste et femme charismatique du XIXème siècle. Une première zone humide au-dessus de la quelle voleront papillons et libellules nous permettra peut-être d’observer l’agrion délicat, classé vulnérable sur la liste rouge régionale des libellules d’Ile de France. Cette mare est également visité par de plus gros animaux comme les cervidés (chevreuils et cerfs) et les suidés (sangliers) ; nous débusquerons leurs indices de présence. Puis nous partirons sur le coteau du Bois des Gaules, arpenté la nuit par les blaireaux, afin d’y observer la flore et la faune forestière.

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/biodiversite-dans-le-bois-des-gaules

78720 La Celle-les-Bordes, France 78720 La Celle-les-Bordes, France La Celle-les-Bordes 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/biodiversite-dans-le-bois-des-gaules »}]

Nature Sortie nature