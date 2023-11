Opéra National de Bordeaux – « La Forêt » ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX, 19 avril 2024, BIGANOS.

Opéra National de Bordeaux – « La Forêt » ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX. Un spectacle à la date du 2024-04-19 à 20:30 (2024-04-19 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

La Mairie de Biganos (L-R-20-011648/20-011649/20-011650) présente ce concert La forêt a été, et est toujours une source importante d’inspiration pour les compositeurs. Cette proposition musicale est conçue autour de 3 pièces aux styles radicalement différents mais qui ne manqueront pas de vous immerger en pleine nature au milieu des écureuils, hérissons, oiseaux et autres chants du « coucou au fond des bois » qui ponctuent ces différentes pièces. – Arvo Pärt, Fratres (version pour quatuor à cordes) – Leos Janacek, concertino – Wolfgang Amadeus Mozart, quatuor à cordes n°17 Concert de musique de chambreSans entracteTarif réduit : jeune moins de 25 ans, senoir de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux.Réservation accès PMR : 05 56 82 78 35 OPERA NATIONAL BORDEAUX

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL LUCIEN MOUNAIX BIGANOS Rue Pierre de Coubertin Gironde

10.0

EUR10.0.

