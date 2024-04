Big Fools (PUB ROCK / WAVE) Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand, samedi 20 avril 2024.

Big Fools (PUB ROCK / WAVE) Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand Dordogne

Un Pub Rock & Wave déjanté, spatial et festif. Le trio est puissant et explosif!

Authentiques, passionnés, décalés, les BIG FOOLS ou << Grand Nigauds >> puissent leur source dans le pub rock. Leur amour inconditionnel des mouvances << post punk >> permet un subtil mélange: essayez d’imaginer un Dr Feelgoood qui croisse ses guindes avec Killing Joke! Un Pub Rock & Wave déjanté, spatial et festif. Le trio est puissant et explosif! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

Salle de spectacle Rhue

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Big Fools (PUB ROCK / WAVE) Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2024-03-26 par Isle-Auvézère