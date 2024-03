Big Bang, l’appel des origines 10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49107 Angers, France Pays de la Loire Angers, mercredi 3 avril 2024.

Big Bang, l’appel des origines CINÉ-DÉBAT Mercredi 3 avril, 18h30 10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49107 Angers, France Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

Que nous révèle la science sur nos origines ? Comment les chercheurs peuvent-ils répondre aujourd’hui à ces interrogations ancestrales : qui sommes-nous, et d’où venons-nous ? A travers l’astronomie, ce documentaire nous emmène à la découverte de nos racines les plus lointaines, et nous raconte le lien profond qui existe entre le passé de l’univers et notre propre existence. Projection du film suivi d’un débat avec Sylvie Vauclair, astrophysicienne, Professeure Emérite à l’Université de Toulouse, membre Honoraire de l’Institut universitaire de France, membre de plusieurs Académies et Dominique Regueme, auteur du film. Avec Terre des sciences, ESEO, Ciel d’Anjou, Laboratoire de Planétologie et Géosciences Nantes, Angers, Le Mans, ESSCA. Mercredi 3 Avril DE 18H30 À 21H30 Tout public Gratuit

10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49107 Angers, France Pays de la Loire 10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49107 Angers, France Pays de la Loire Angers 49107 Maine-et-Loire Pays de la Loire