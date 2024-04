Bienvenue dans le monde de la mare Touffreville-la-Corbeline, mercredi 19 juin 2024.

Munis d’épuisettes et de loupes, avec Christophe en charge des mares au Syndicat de Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec, vous pourrez admirer les petites bêtes, grenouilles, crapauds, tritons vivant dans la mare et toute la biodiversité qui l’entoure.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 16:30:00

fin : 2024-06-19 18:00:00

Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie tourisme@yvetot-normandie.fr

