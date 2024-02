BIENVENUE A TROULANE CABARET LE PATIS Le Mans, lundi 22 avril 2024.

Carte blanche aux élèves diplômés en 2023 de l’institut National des Arts du Music-Hall.Au programme : une création collective étonnante comme un cocktail ultra-vitaminé qui mêle l’incroyable, le rire et la dextérité !Ne passez pas à côté de ce tourbillon de talents aussi multiples qu’impressionnants : chants, danse, musique et numéros visuels et soyez les premiers à applaudir les futurs stars de la Comédie-Musique et du Cabaret contemporain !

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-22 à 20:30

CABARET LE PATIS 38/40 RUE D’EICHTHAL 72000 Le Mans 72