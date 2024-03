Bienvenue à Lille ! Hôtel de ville Lille, mardi 16 avril 2024.

Bienvenue à Lille ! soirée dédiée aux nouveaux habitants Mardi 16 avril, 18h00 Hôtel de ville sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T18:00:00+02:00 – 2024-04-16T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T18:00:00+02:00 – 2024-04-16T21:00:00+02:00

La Ville organise une soirée d’accueil et d’information à destination des nouveaux habitants Mardi 16 avril à 18h à l’Hôtel de ville.

Profitez-en pour :

• demander le Pass Lille&Moi et bénéficier de tarifs réduits dans les équipements lillois

• vous inscrire sur les listes électorales

• découvrir les lieux et événements culturels ou sportifs proches de chez vous

• tout savoir sur les actions existantes liées à l’enfance et la petite enfance, etc.

N’oubliez pas de ramener une pièce d’identité , votre livret de famille et un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour réaliser vos démarches.

Retrouvez sur place :

• un cocktail offert

• une garderie organisée pour les enfants de 3 à 11 ans

• des places gratuites pour différents équipements de la Ville

• et plein d’autres surprises

Inscription par sms au 03 20 49 51 99 ou anh@mairie-lille.fr

Hôtel de ville place augustin laurent Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 49 51 99 »}, {« type »: « email », « value »: « anh@mairie-lille.fr »}]