BIENNALE DES TALENTS ET DES ARTISTES DES HAUTS-D’ANJOU À SOEURDRES Les Hauts-d’Anjou, 3 septembre 2022, Les Hauts-d'Anjou.

BIENNALE DES TALENTS ET DES ARTISTES DES HAUTS-D’ANJOU À SOEURDRES

Salle des fêtes Soeurdres Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire

2022-09-03 – 2022-09-03

Salle des fêtes Rue du Général Berton

Les Hauts-d’Anjou

Maine-et-Loire

Avec pour écrin la salle des fêtes de Sœurdres nouvellement restaurée, la première « Biennale des talents et des passions » mettra en lumière savoir-faires et talents locaux, souvent méconnus.

Une journée durant laquelle visiteurs et artistes partageront autour de talents et passions.

Peinture, sculpture, gravure, photographie mais aussi ornithologie, botanique, numismatique, philatélie…

Une exposition sans prétention mais conviviale, ouverte à tous les habitants des Hauts-d’Anjou et leurs voisins samedi 03 septembre 2022.

Première biennal des talents et artistes des HAuts-d’Anjou samedi 03 septembre 2022 à Soeurdres.

02 41 42 00 04 +33 2 41 42 00 04

Salle des fêtes Rue du Général Berton Les Hauts-d’Anjou

