BIEN SÛR ! Mauguio, mercredi 17 avril 2024.

BIEN SÛR ! Mauguio Hérault

Un spectacle conté, par la Compagnie i avec le sourire

Des fois c’est comme ci et des fois c’est comme ça. Parfois rien que le bruit d’une mouche qui vole, ça me dérange et d’autres fois, je ne l’entends pas. Il était une fois une femme qui avait avalé une mouche. Si elle n’avait mangé que ça, tout irait bien, mais ce n’est pas le cas…

Bien sûr, nos émotions sont multiples et variables, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, noires ou blanches. Elles existent, tout simplement. Pour les apprivoiser, il faut savoir les identifier, et apprendre à les regarder avec bienveillance. Les personnages, parfois hommes parfois animaux, tentent de vivre ensemble et se confrontent aux autres dans leurs différences.

Tarif 6€ 4€

Jeune public dès 3 ans 4 4 EUR.

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Boulevard Anterrieu

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

