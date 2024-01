Ateliers BD « Les cinq sens » Bidart, vendredi 19 avril 2024.

Ateliers BD « Les cinq sens » Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Dans le cadre de cette saison ouverte sur le thème du corps, deux ateliers de bande dessinée, sur deux jours, seront proposés, dans un esprit ludique et créatif à la fois. Avec l’intervention d’une kinésithérapeute qui les ouvrira à l’appréhension de leur corps, nous tenterons ensuite de créer chacun une page de bande dessinée axée sur un des cinq sens, chacun étant libre de traiter celui qu’il aura choisi de la façon qui lui plaira.

L’Ouïe, l’Odorat, la Vue, le Toucher, le Goût. L’auteur et dessinateur Thierry Gioux sera là pour leur indiquer le chemin et leur prodiguer ses conseils en matière de narration, de dessin, et canaliser leur créativité.

Public entre 8 et 11 ans

Réservation sur le site Toki Toki

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



