Bibracte, le casus belli helvète Mont Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray, samedi 13 avril 2024.

Exposition de planches originales de la BD « Bibracte, le casus belli helvète » de Silvio Luccisano, Ludovic Gobbo et Frédéric Bergèse.

Celle que l’on nomme pas encore la guerre des Gaules, va commencer ! Vienne, 58 a. J. -C. Dans la capitale des Gaulois Allobroges, la demeure de M. Vorenus, un riche marchand romain, est en effervescence. Durant la nuit, deux meurtres ont été commis et la jeune et riche fille du chef Eduen Diviciacos, enlevée. Déshonoré, Vorenus envoi son fils, Lucius, sur la piste des ravisseurs, après avoir fait prêter au jeune homme un serment qui s’avèrera lourd de conséquences pour son avenir.

Pendant ce temps, sur les bords du lac Léman, les Helvètes terminent les préparatifs de leur grande migration. Plus de 300 000 personnes s’apprêtent à déferler sur la province romaine. Nous sommes le 15 mars et le gouverneur de la province, Jules César, est encore à Rome. EUR.

Mont Beuvray Col du Rebout

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

