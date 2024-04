BibliOtron Cie Babelfish Médiathèque Les Carmes Pertuis, mercredi 17 avril 2024.

BibliOtron Cie Babelfish Médiathèque Les Carmes Pertuis Vaucluse

Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques, Hervé Dubois et Michel Dupuis,vont tenter de nous en faire la démonstration. Ces deux chercheurs seraient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… Mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent légèrement incontrôlables !

Conception Luc-Vincent Perche Mise en scène Sylvain Blanchard. Jeu Cédric Vernet et Luc-Vincent Perche. Création sonore Raphaël Bourdin. Production déléguée Hempire scene logic.



*Gratuit sur inscription, dès 7 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 15:05:00

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

