Bibliothèque vivante : Habitants des quartiers populaires de Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse

Bibliothèque vivante : Habitants des quartiers populaires de Toulouse Un moment d’échange, de sincérité et d’émotion. Une expérience enrichissante et originale Samedi 29 juin, 15h00 Médiathèque Grand M

Samedi 29 juin de 15h à 17h

Une dizaine de femmes et hommes de tous horizons, de tous âges, aux parcours riches et variés, habitants des quartiers populaires toulousains vous partageront leurs récits de vie. Choisissez comme vous choisiriez un livre dans une bibliothèque, celui ou celle dont vous souhaitez découvrir le récit. Chaque entretien, en tête-à-tête, dure une vingtaine de minutes autour de boissons et de gourmandises.

Un moment d’échange, de sincérité et d’émotion. Une expérience enrichissante et originale, l’occasion d’échanger avec ces femmes et ces hommes que vous n’auriez peut-être jamais croisés.

En partenariat avec l’Association AVEC.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Rencontre Tout public