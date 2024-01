Café littéraire Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains, vendredi 12 avril 2024.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12 19:30:00

Rencontre avec Vincent Bousrez qui nous présentera : Les loups des bois son roman d’aventures au cœur de la Franche-Comté historique, en deux tomes, Comtois, rends-toi… et Nenni ma foi, parus en 2020 et 2023 aux éditions FC Culture & patrimoine et distribués par Vesoul éditions.

Vincent Bousrez est né à Metz en 1978 de parents franc-comtois, il a ensuite passé son enfance et fréquenté école primaire et lycée près de Vesoul avant de poursuivre des études de Médiation culturelle puis d’Ethnologie à Paris.

Bibliothèque municipale Place de la Baille

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



