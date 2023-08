Café des lecteurs Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Café des lecteurs Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 15 juin 2024, Bordeaux. Café des lecteurs Samedi 15 juin 2024, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Vous avez adoré un roman, une BD, un documentaire ? Vous avez été émus, amusés par un film ? Vous avez préféré un morceau de musique ? Partagez vos coups de cœur ! Les bibliothécaires seront ravis de vous accompagner tout au long de ce moment convivial Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

