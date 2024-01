La lanterne magique – En partenariat avec Côté Court Bibliothèque Jules Verne – Pantin Pantin, samedi 20 avril 2024.

La lanterne magique – En partenariat avec Côté Court Avec l’association Braquage Samedi 20 avril, 15h00 Bibliothèque Jules Verne – Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:00:00+02:00

Ancêtre du cinéma la lanterne magique a émerveillé petits et grands lors de son invention. Plongez dans le passé et essayez-vous à la peinture sur plaque pour donner vie à votre imagination. L’atelier propose de découvrir le fonctionnement de cet engin magique et de réaliser une petite histoire. Vous serez incollable sur les débuts du cinéma !

Bibliothèque Jules Verne – Pantin 73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin Pantin

Saison culturelle #2