Apérotomanie – rituel théâtralo-apéritif bibliothèque de Saint-Gilles

Saint-Gilles, 7 juin 2024, 18h30, 20h30
Normal 11 €, réduit 7 €, abonné 7 €, carte Sortir ! 4 €

Rituel théâtralo-apéritif / Dérézo

(Rendez-vous à la bibliothèque) Apérotomanie est un moment délicat au cours duquel boire, manger et parler prendront une couleur particulière puisque la nuit va presque tomber.

Pas tout à fait un vrai repas, c’est toutefois une vraie invitation à lire entre les lignes, puisque la compagnie Dérézo nous offre ici des textes littéraires et théâtraux.

Interdit au moins de 16 ans – 55 min – Normal 11 €, réduit 7 €, abonné 7 €, carte Sortir ! 4 €
bibliothèque de Saint-Gilles
12 rue de rennes saint-gilles
Saint-Gilles 35590
Ille-et-Vilaine
Bretagne
02 99 64 86 12

2024-06-07T18:30:00+02:00 – 2024-06-07T19:30:00+02:00

2024-06-07T18:30:00+02:00 – 2024-06-07T19:30:00+02:00
2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T21:30:00+02:00

