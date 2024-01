Bibl’histoire… à partir de 4 ans Le Blanc, mercredi 24 janvier 2024.

Bibl’histoire… à partir de 4 ans Le Blanc Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-24 14:30:00

fin : 2024-01-24 15:30:00

Venez écouter des histoires, jouer et grignoter, pour les 4-10 ans.Familles

C’est juste un moment comme ça… prendre le temps de s’arrêter, de regarder des livres, d’écouter des histoires, d’avoir peur, un peu, beaucoup, pas du tout… de sourire, de rire…

A chaque séance un nouveau thème, et puis en plus de la lecture on prend aussi le temps de jouer… Ce temps est animé par les bibliothécaires.

Place René Thimel

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire leblanc@mediathequesdelabrenne.fr



