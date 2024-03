Bevinda A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Saint-Germain-sur-Ille, vendredi 7 juin 2024.

Bevinda Fado – Chanson Lusophone Vendredi 7 juin, 20h30 A bord de la Péniche Spectacle amarrée à 12€/10€

Entre Amalia Rodrigues et Césaria Évora, sont les terres et les cieux de Bevinda.

Accompagnée sur scène par deux guitaristes hors-pairs, elle chante sa saudade, son blues maritime en langues latines, avec un répertoire de fados personnels et traditionnels, et des grands thèmes du sud. Un voyage en terre lusophone, où sa langue maternelle se mêle à sa langue d’adoption, le français. De l’émotion à l’état pur.

En partenariat avec « le Stic »

A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Saint Germain sur Ille Saint-Germain-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne

Bevinda