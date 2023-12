Sortie découverte des insectes et des plantes sauvages Betz-le-Château Catégories d’Évènement: Betz-le-Château

Indre-et-Loire Sortie découverte des insectes et des plantes sauvages Betz-le-Château, 27 juillet 2024, Betz-le-Château. Betz-le-Château Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 10:30:00

fin : 2024-07-27 12:00:00 Une promenade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des abeilles solitaires, des syrphes, précieux alliés du jardinier, des coléoptères rutilants comme le clairon des abeilles ou l’oedemère noble, des araignées-crabes guettant leurs proies, etc….

Une promenade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des abeilles solitaires, des syrphes, précieux alliés du jardinier, des coléoptères rutilants comme le clairon des abeilles ou l’oedemère noble, des araignées-crabes guettant leurs proies, etc…

Une promenade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des abeilles solitaires, des syrphes, précieux alliés du jardinier, des coléoptères rutilants comme le clairon des abeilles ou l’oedemère noble, des araignées-crabes guettant leurs proies, etc… 2 EUR. Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Betz-le-Château, Indre-et-Loire Autres Code postal 37600 Adresse Ville Betz-le-Château Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Betz-le-Château Latitude 46.9936 Longitude 0.92064 latitude longitude 46.9936;0.92064

Sortie découverte des insectes et des plantes sauvages Betz-le-Château 2024-07-27 2024-07-27 was last modified: by Sortie découverte des insectes et des plantes sauvages Betz-le-Château 27 juillet 2024