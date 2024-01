Concert Titi Robin & Ma Gavali La Confluence de Betton Betton, vendredi 12 avril 2024.

Concert Titi Robin & Ma Gavali La Confluence de Betton Betton Vendredi 12 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-12 20:30

Fin : 2024-04-12 23:00

Vendredi 12 avril à 20h30, à la Confluence

« Il était temps pour moi de revenir aux sources gitanes, de replonger dans la force du compas catalan et de ses palmas, de retrouver la voix unique et brûlante de Roberto Saadna. ».

Titi Robin renoue avec la saveur gitane et la puissance rythmique de ses premières formations qui l’ont emmené de ce cher Théâtre Antique d’Arles à l’Hollywood Bowl de Los Angeles, en passant par le Tata Theater de Bombay. Pour l’occasion, il poursuit sa collaboration avec Robert Saadna, musicien issu du quartier gitan Saint-Jacques de Perpignan, spécialiste de la rumba catalane.

Réservation en ligne : https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-BETTON_CONFLUENCE-23441-0.wb?REFID=s_wUAAAAAAAAAA

La Confluence de Betton Place Charles de Gaulle, 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine