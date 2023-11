Claude Vanony le Conteur et Humoriste Vosgien LE PETIT KURSAAL, 21 avril 2024, BESANCON.

Claude Vanony le Conteur et Humoriste Vosgien LE PETIT KURSAAL. Un spectacle à la date du 2024-04-21 à 16:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 29.0 à 35.0 euros.

DV SPECTACLES présente CLAUDE VANONY LE CONTEUR ET HUMORISTE VOSGIEN Gratuit pour les moins de 12 an(s) Date du 22/10/2023 à 16h00 reportée au 27/10/2024 à 16h00Les billets restent valablesRetrouvez l’incroyable conteur et humoriste vosgien Claude VANONY sur scène ! Claude VANONY c’est 2 heures de rire et une extraordinaire présence sur scène, sans artifice, c’est aussi une formidable bouffée de cet air frais qui sent bon le terroir vosgien.A travers un humour bien connu, toujours de bon ton, il joue avec subtilité sur les jeux de mots, les allusions et les sous-entendus.Tout est simple dans son spectacle et c’est remarquablement bien fait, avec un humour à l’état pur ne manquant pourtant pas de finesse, même avec ses gros sabots et sa démarche paysanne, témoignage d’un grand talent.Entracte – buvetteRenseignements : 06.61.24.02.29 Claude Vanony

Votre billet est ici

LE PETIT KURSAAL BESANCON 2 Place du Théâtre Doubs

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici