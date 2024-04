Berzé-la-Ville, entre Patrimoine et Vignes à l’entrée du village Berzé-la-Ville, mercredi 14 août 2024.

Berzé-la-Ville, entre Patrimoine et Vignes à l’entrée du village Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Berzé la ville est un des plus beaux villages du Mâconnais. La visite guidée de Berzé vous fera découvrir les caractéristiques des villages du Mâconnais, et vous évoquera l’histoire de notre région. Nous découvrirons en extérieur la chapelle aux Moines, les fours à gypse et l’église Notre Dame. Nous aurons aussi le plaisir d’admirer de magnifiques maisons mâconnaises. Nous finirons notre visite avec la montée à la roche Coche, où nous dégusterons des vins de la région.

Rendez vous sur le parking à l’entrée du village.

Réservation sur Billetweb 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 09:00:00

fin : 2024-08-14 11:30:00

à l’entrée du village Parking

Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté giosopkia@gmail.com

L’événement Berzé-la-Ville, entre Patrimoine et Vignes Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2024-04-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)