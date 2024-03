BERTRAND BETSCH + MICROENTREPRISE + GUEST Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, vendredi 19 avril 2024.

BERTRAND BETSCH + MICROENTREPRISE + GUEST Soirée chanson Pop-indé Vendredi 19 avril, 20h30 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 10€ (sur place uniquement avec conso. offerte)

Avec un style énergique et poétique à la fois, Bertrand Betsch a su conquérir un public fidèle depuis 1997. Les chansons de Betsch varient au gré de ses amours tantôt contrariées tantôt pérennes, de ses accès de mélancolie ou de ses joies fulgurantes, de son rapport compliqué avec les diktats de la société et du monde comme il va à sa perte. En mars 2024 paraîtra le vingtième album de Bertrand Betsch dans lequel il syncrétise 25 années d’une carrière placée sous le signe de la poésie.

Microentreprise est un one-man band né sous cette forme en 2020 par l’ex-chanteur-guitariste de Prosody et Super Dwarves. Microentreprise distille une pop indé « DIY » qui laisse la place à l’imperfection et à la fragilité et mêle des mélodies Shoegaze à des rythmiques Dance.

Un duo mystère ouvrira le bal : Daft Punk ? Simon & Garfunkel ? The Sparks ? Al Bano & Romina Power ?

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

