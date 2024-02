Berta Zuckerkand Académie de Mâcon Mâcon, vendredi 5 avril 2024.

Berta Zuckerkand Académie de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Présentation d’un ouvrage.

A l’occasion de la sortie de son livre, Armelle WEIRICH viendra présenter le parcours exceptionnel de Berta ZUCKERKANDL.

Berta ZUCKERKANDL (1864 1945) de Klimt à Rodin, une saisonnière et critique d’art entre Vienne et Paris.

Animé par Armelle WEIRICH est docteur en histoire de l’art, spécialiste de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs en Europe aux XIXe et XXe siècles. Chercheuse, conférencière et autrice, elle a publié de nombreux articles sur les échanges artistiques, la critique d’art et les travaux de divers artistes européens. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

Académie de Mâcon 41 rue Sigorgne

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Berta Zuckerkand Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès